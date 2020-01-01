Играем в карты онлайн

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Пасьянсы Карточные игры Паук Миллениум Пасьянс «Гольф»

Популярные игры пасьянсы онлайн играть бесплатно

Паук Миллениум
Разложить пасьянс «Паук Миллениум»
Двойная косынка (по три карты)
Разложить пасьянс «Двойная косынка (по три карты)»
Австралийский
Разложить пасьянс «Австралийский»
Двойная пирамида
Разложить пасьянс «Двойная пирамида»
Дамы кувырком
Разложить пасьянс «Дамы кувырком»
Двойной скорпион
Разложить пасьянс «Двойной скорпион»
Весёлые двойки (по три карты)
Разложить пасьянс «Весёлые двойки (по три карты)»
Бриллиант
Разложить пасьянс «Бриллиант»
Вертикаль
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Двойной демон
Разложить пасьянс «Двойной демон»
Фонтан
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Бастион
Разложить пасьянс «Бастион»
Двойная косынка
Разложить пасьянс «Двойная косынка»
Блок
Разложить пасьянс «Блок»
Двойной Ист-Хевен
Разложить пасьянс «Двойной Ист-Хевен»
Двадцать
Разложить пасьянс «Двадцать»
Диагональ
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Колодец
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Волна
Разложить пасьянс «Волна»
Двойная пирамида (по три карты)
Разложить пасьянс «Двойная пирамида (по три карты)»
Две свободные ячейки
Разложить пасьянс «Две свободные ячейки»
Бисли
Разложить пасьянс «Бисли»
Переводной Дурак
Разложить пасьянс «Переводной Дурак»
Пирамида
Разложить пасьянс «Пирамида»
Три вершины
Разложить пасьянс «Три вершины»
Длинная лента
Разложить пасьянс «Длинная лента»
Королевский парад
Разложить пасьянс «Королевский парад»
Червы
Разложить пасьянс «Червы»
Эквалайзер
Разложить пасьянс «Эквалайзер»
Башня
Разложить пасьянс «Башня»
Желание
Разложить пасьянс «Желание»
Американская жаба
Разложить пасьянс «Американская жаба»
Диагональная штриховка
Разложить пасьянс «Диагональная штриховка»
Дурак двое на двое
Разложить пасьянс «Дурак двое на двое»
Тройная косынка (по три карты)
Разложить пасьянс «Тройная косынка (по три карты)»
Олимпийские кольца
Разложить пасьянс «Олимпийские кольца»
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Пасьянсы онлайн можно считать развлечением «для интровертов», человек не нуждается в партнере, чтобы их разложить. Это поединок с самим собой.

Расклады имеют довольно долгую историю, предположительно берущую начало в острогах Франции времен Людовика XIII. Они скрашивали заключенным заточение, помогали провести срок и не сойти с ума. Некоторые свидетельства указывают на китайское, скандинавское, германское или турецкое происхождение. Названия нескольких разновидностей («Швейцарка», «Польский», «Краковский») еще больше расширяют возможную географию истоков.

В пользу французской версии говорит этимология слова, происходящего от «patience» - терпение. Действительно, надо обладать данным качеством, чтобы научиться соблюдать строгие правила и доводить головоломки до конечного результата.

Пасьянс позволяет испытать судьбу, это один из способов гадания «на желание», сойдется – значит сбудется. С его помощью можно задать волнующий вопрос, подразумевающий односложный ответ - «да» или «нет». По преданию королева Мария-Антуанетта перед казнью в Париже решила раскинуть сложнейший вариант расклада, который никогда не сходился. Естественно, ее волновал вопрос – встретит ли она завтра смерть. Чудесным образом все сошлось. Вряд ли этого желала венценосная особа, но карты сказали правду, утром ее ждала гильотина.

С развитием высоких технологий пасьянсы онлайн бесплатно получили вторую жизнь. Количество их видов исчисляется сотнями – от простейших, занимающих несколько минут, до запутанных, требующих серьезного умственного напряжения.

Широким распространением карточных игрушек мы обязаны программисту Уэсу Черри, разработавшему «со скуки» первую игру, встроенную затем в операционную систему. К концу ХХ века мир накрыл «бум»: «Паука» и «Косынку» в той или иной мере практиковали все, у кого были технические возможности — домохозяйки, офисные работники, дети.

Доступная и увлекательная виртуальная забава – пасьянсы. Играть онлайн бесплатно можно с любого устройства телефон, планшет, компьютер, ноутбук без скачивания и регистрации. Был бы подключен интернет.

Раскладывание колоды, в отличие от многих компьютерных удовольствий — занятие полезное, тренирующее логику, внимание, память, заставляющее мозги работать, успокаивающее нервы (если не слишком азартно переживать поражение). Можно даже своеобразно медитировать, ведь голова в этот момент отдыхает от обработки обычной информации. С ними приятнее коротать время (хоть мы и не тюремные узники, иногда требуется подогнать томительное ожидание).

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Пасьянсы Карточные игры Паук Миллениум Пасьянс «Гольф»