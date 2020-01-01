Играем в карты онлайн

Популярные игры пасьянсы онлайн играть бесплатно

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Расклады имеют довольно долгую историю, предположительно берущую начало в острогах Франции времен Людовика XIII. Они скрашивали заключенным заточение, помогали провести срок и не сойти с ума. Некоторые свидетельства указывают на китайское, скандинавское, германское или турецкое происхождение. Названия нескольких разновидностей («Швейцарка», «Польский», «Краковский») еще больше расширяют возможную географию истоков.

В пользу французской версии говорит этимология слова, происходящего от «patience» - терпение. Действительно, надо обладать данным качеством, чтобы научиться соблюдать строгие правила и доводить головоломки до конечного результата.

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Раскладывание колоды, в отличие от многих компьютерных удовольствий — занятие полезное, тренирующее логику, внимание, память, заставляющее мозги работать, успокаивающее нервы (если не слишком азартно переживать поражение). Можно даже своеобразно медитировать, ведь голова в этот момент отдыхает от обработки обычной информации. С ними приятнее коротать время (хоть мы и не тюремные узники, иногда требуется подогнать томительное ожидание).